كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة وفرنسا تقودان محادثات حول ضريبة رقمية عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلعب فرنسا والولايات المتحدة أدوارًا رائدة في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة رقمية عالمية بحلول منتصف عام 2020.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير اليوم الخميس، إن البلدين سيعملان ضمن فريق عمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس.

سيجتمع لو ماير مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقال أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انه تشارك حوالي 130 دولة في هذه العملية.

أعلنت فرنسا والولايات المتحدة اتفاقًا هذا الأسبوع بشأن فرض ضريبة فرنسية على عمالقة الإنترنت مثل جوجل.

وستقوم فرنسا بسداد أي ضرائب مفروضة على الشركات بمجرد إبرام صفقة دولية. أثارت الضريبة الفرنسية تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الثقيلة على النبيذ الفرنسي. Advertisements وفي وقت سابق، أعلن الوزير الفرنسي عند افتتاح الاجتماع السنوي لوزراء مالية القوى الاقتصادية السبع أن "الأمر سيكون صعبًا،. الموقف الأمريكي ازداد تشددًا"، مع فتح واشنطن تحقيقًا بشأن الضرائب التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا قد يؤدي إلى فرض عقوبات ضد باريس. وأكد مقربون من الوزير الفرنسي، أن لقاءه مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، يهدف إلى بحث وجهات النظر المختلفة بين البلدين حول الضريبة الرقمية. وأوضح الوزير الفرنسي سأكرر لمنوتشين، القول إن فرنسا ستلتزم بالضريبة الرقمية.