كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تتهم إيران بمساعدة "حزب الله" لإقامة منشآت للصواريخ الدقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز"، أن الجيش الإسرائيلي اتهم الحكومة الإيرانية بتكثيف جهودها لمساعدة "حزب الله" اللبناني على إقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه في لبنان.

ونقلت الوكالة عن المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان قوله في إفادة للصحفيين: "ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى... بصفة عامة".

وتابع: "هذا يعني... الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركة في ذلك. والمزيد من المواقع".