كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصعيد البريكست يثير قلق الاقتصاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتأرجح دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نحو ذروة جديدة في الوقت غير المناسب لاقتصاد المنطقة، وتهدد بإثارة الفوضى للشركات بينما يتجه جزء كبير من القارة نحو الركود.

تعني خطوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتعليق البرلمان لمدة أسابيع قبل الموعد النهائي لاسترداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، أن المشرعين لن يكون لديهم متسع من الوقت لتمرير القوانين لمنع البلاد من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، الانفصال غير المنضبط هو أسوأ السيناريوهات التي حاول الطرفان تجنبها منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات - ويرى الكثير من الخبراء الآن أنها نتيجة محتملة.

ويصف الاقتصاديون بيئة كابوسية للشركات: تعريفة جديدة بين عشية وضحاها على التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وفحص الحدود للأشخاص والتجارة، وفقدان تراخيص العمل بشكل مفاجئ، وعدد لا يحصى من المشاكل التنظيمية.

كل هذا سيحدث في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأوروبي بالفعل من ضربة قوية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع اتجاه القوة الالمانية لطريق الركود.

كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سوف يضاعف مخاوف الشركات الأوروبية، حيث أكد اقتصاديون، أن بريطانيا ستقع في حالة ركود أيضًا، حيث قدر البعض أنها قد تتقلص بنحو 3٪.

إن إيطاليا، التي لم ينمو اقتصادها على الإطلاق في الربع الثاني وتعتمد بشكل كبير على الصناعات التحويلية والصادرات، قد تبدأ في الانكماش أيضًا. اجتمعت حكومة جديدة أكثر مركزية في إيطاليا هذا الأسبوع، مما خفف المخاوف من أن الإدارة اليمينية يمكن أن تخلق المزيد من الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل الديون والهجرة، لكن يحذر الخبراء من أن الوضع السياسي لا يزال غير مستقر.

يلاحظ أنصار البريكست أن رحيل بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كان في طور الإعداد لفترة طويلة وأن الشركات في جميع أنحاء أوروبا كان لديها وقت للاستعداد.

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