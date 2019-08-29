كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصعيد البريكست يثير قلق الاقتصاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعني خطوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتعليق البرلمان لمدة أسابيع قبل الموعد النهائي لاسترداد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، أن المشرعين لن يكون لديهم متسع من الوقت لتمرير القوانين لمنع البلاد من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، الانفصال غير المنضبط هو أسوأ السيناريوهات التي حاول الطرفان تجنبها منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات - ويرى الكثير من الخبراء الآن أنها نتيجة محتملة.
ويصف الاقتصاديون بيئة كابوسية للشركات: تعريفة جديدة بين عشية وضحاها على التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وفحص الحدود للأشخاص والتجارة، وفقدان تراخيص العمل بشكل مفاجئ، وعدد لا يحصى من المشاكل التنظيمية.
كل هذا سيحدث في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأوروبي بالفعل من ضربة قوية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع اتجاه القوة الالمانية لطريق الركود.
كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سوف يضاعف مخاوف الشركات الأوروبية، حيث أكد اقتصاديون، أن بريطانيا ستقع في حالة ركود أيضًا، حيث قدر البعض أنها قد تتقلص بنحو 3٪.
إن إيطاليا، التي لم ينمو اقتصادها على الإطلاق في الربع الثاني وتعتمد بشكل كبير على الصناعات التحويلية والصادرات، قد تبدأ في الانكماش أيضًا. اجتمعت حكومة جديدة أكثر مركزية في إيطاليا هذا الأسبوع، مما خفف المخاوف من أن الإدارة اليمينية يمكن أن تخلق المزيد من الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل الديون والهجرة، لكن يحذر الخبراء من أن الوضع السياسي لا يزال غير مستقر.
يلاحظ أنصار البريكست أن رحيل بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كان في طور الإعداد لفترة طويلة وأن الشركات في جميع أنحاء أوروبا كان لديها وقت للاستعداد.
وقد بدأت المعارضة السياسية لحركة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان في الظهور، حيث جمعت عريضة لمنع هذه الخطوة أكثر من مليون توقيع، وانتشرت الاحتجاجات في بريطانيا.
تمنح مناورة جونسون خصومه السياسيين وقتًا أقل لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي بلا صفقة قبل الموعد النهائي للانسحاب في 31 أكتوبر، لكن أغضب القرار النقاد ويعمل كقوة موحدة للمعارضة المتباينة.
ورفض رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ الغضب اليوم الخميس، ووصفه بأنه "صوري"، وأصر في مقابلة مع بي بي سي على أن جونسون يريد تحديد أجندته الداخلية.
أثارت هذه الخطوة تمزقات في جميع أنحاء الطيف السياسي، بما في ذلك بين أعضاء حزب جونسون المحافظ، فمن المتوقع أن يستقيل زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون اليوم الخميس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معارضة إستراتيجية جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقد وافقت الملكة إليزابيث على طلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان، وهي خطوة يبدو أنها تهدف إلى إحباط نواب المعارضة من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، مما أثار احتجاجات في مدن عبر بريطانيا.
تحدث جونسون إلى الملكة يوم الأربعاء للمطالبة بإنهاء جلسة البرلمان الحالية في سبتمبر. يمنح هذا التغيير المشرعين المعارضين وقتًا أقل لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر.
وأصر جونسون، الذي ساعد في قيادة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وطني قبل ثلاث سنوات وتولى رئاسة الوزراء بعد تيريزا ماي في يوليو، على أن تعليق البرلمان ليس له أي علاقة بعرقلة التدقيق في خطط الاتحاد الأوروبي، بل يتعلق بتنفيذ جدول أعمال سياسته الداخلية.