الرجاء يعزي عائلات ضحايا “فاجعة” تارودانت واللاعبون يستهلون حصة اليوم بـ”الفاتحة” – صورة

قدم نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تعازيه لعائلات ضحايا “فاجعة” تارودانت، كما اختار اللاعبون قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا، خلال الحصة التدريبية التي أجروها، صباح اليوم الخميس، استعدادا لمباراتهم القادمة في منافسات كأس العرش.

وكتب النادي الأخضر، قبل قليل، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيها: ” يتقدم نادي الرجاء الرياضي من خلال كل فعالياته ومكوناته بأصدق وأخلص التعازي لأهالي الضحايا، سائلين من العلي القدير أن يشفي كافة المصابين وأن يتغمد المفقودين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان”.

وإلى جانب الرجاء، سارعت مجموعة من الأندية المغربية، إلى تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا، مباشرة بعد الفاجعة، التي هزت الشارع امغربي، عشية أمس الأريعاء، بداية بفريق حسنية أكادير، ثم نادي الدفاع الحسني الجديدي، وغيرهم من الأندية.

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وكانت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، قد أكدت أن الأمطار الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء أمس الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

واضاف المصدر ذاته أن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين.