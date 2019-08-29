سوق الأربعاء..شيخ ينهي حياة شقيقه وزوجته ببندقية بسبب الإرث

اهتزت ساكنة مدينة سوق الأربعاء الغرب، صبيحة اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شخص على قتل أخيه وزوجته بواسطة بندقية صيد، بالقرب من أحد المصالح الإدارية بشارع بئر أنزران وسط المدينة.

وحسب مصار محلية فإن المتهم أفرغ بندقيته في وجه أخيه الذي يبلغ من العمر 59 سنة، قبل أن يوجه البندقية للزوجة ويرديهما قتيلين، مشيرة إلى أنه يرجح أن يكون خلاف حول الإرث هو سبب الجريمة.

ويضيف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة استنفار أمني لمختلف السلطات، التي عاينت الحادثة وباشرت إجراءاتها، من أجل توقيف الشخص ونقل جثت الضحيتن إلى مستودع الأموات.

هذا وقد تمكنت المصالح الامنية، قبل قليل، من توقيف شخص يبلغ من العمر 69 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل باستعمال السلاح الناري في حق شقيقه، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.