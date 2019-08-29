عاجل – “سكاي سبورت”: اتفاق رسمي ونهائي بين باريس وبرشلونة بخصوص نايمار

أكد شبكة “سكاي سبورت” الأروبية الشهيرة، قبل قليل، توصل ناديي باريس سان جرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، إلى اتفاق رسمي، يقضي بانتقال النجم البرازيلي، نايمار دا سيلفا، إلى الفريق الكتلوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الشبكة، في خبر عاجل، قبل لحظات، بأن الطرفان توصلا إلى اتفاق نهائي، وأن العقود سيتم توقيعها، في الساعات القليلة المقبلة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن المرتقب أن تتعدى صفقة نايمار 140 مليون دولار، بالإضافة إلى إدراج لاعبين اثنين أو ثلاثة في الصفقة.