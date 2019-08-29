- 1/2
- 2/2
أكد شبكة “سكاي سبورت” الأروبية الشهيرة، قبل قليل، توصل ناديي باريس سان جرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، إلى اتفاق رسمي، يقضي بانتقال النجم البرازيلي، نايمار دا سيلفا، إلى الفريق الكتلوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت الشبكة، في خبر عاجل، قبل لحظات، بأن الطرفان توصلا إلى اتفاق نهائي، وأن العقود سيتم توقيعها، في الساعات القليلة المقبلة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ومن المرتقب أن تتعدى صفقة نايمار 140 مليون دولار، بالإضافة إلى إدراج لاعبين اثنين أو ثلاثة في الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل – “سكاي سبورت”: اتفاق رسمي ونهائي بين باريس وبرشلونة بخصوص نايمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.