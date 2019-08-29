تشييع جثمان ضحايا فاجعة تارودانت بمقبرة القرية..آسى وحزن يعم المنطقة والمشيعون: هؤلاء شهداء عند الله”

شيع العشرات من المواطنين بقرية إداونظيف، إقليم تارودانت، ظهر اليوم الخميس، 7 أشخاص لقوا مصرعهم، عشية أمس الأربعاء، وفقا لحصيلة غير نهائية، بعد فيضانات عرفتها المنطقة وجرفتهم المياه العاتية بعدمَا كانوا يُتابعونَ مباراة في كرة القدم محلية.

ونقل شريط بث مباشر من المنطقة مراسيم الجنازة نحو مقبرة القرية، التي تقدمها أهالي المنكقة مرددين “لاإله إلا الله محمد رسول الله”. وقال أحد المشيعين “هؤلاء عند ربي شهداء”.

الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم أمس، بينهم شاب يبلغ من العمر 17 سنة و6 أشخاص مسنين، بحسب مصادر “اليوم24” من المنطقة، أنّ هؤلاء المسنيين، يُعتبرون من “شيوخ القبيلة” وكانوا يُتابعون المباراة من “المنصة الشرفية” للملعب.

واستنفرت السلطات الإقليمية بتارودانت عناصرها للمشاركة في البحث عن ناجين من حادثة السيول، التي غمرت ملعب تيزرت، ومن جهة أخرى قال مصدر متخصص في تهيأة التراب الوطني تعليقًا على بناء الملعب بتلك الضفة، إن قانون التراب ينص بشكل صريح على عدم البناء فوق مجاري الوادِ ولابضفته، وأنّ أيّ تجاوز في هذا الإطار تتحمل مسؤوليته السلطات، مشيرًا إلى أنه حتى ولو تجاوز السكان هذا القانون، السلطات ملزمة بتنفيذه ومنع من ينتهكه.