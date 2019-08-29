حفل زفاف ابن كاظم الساهر بالمغرب.. التصوير ممنوع

يحرص الفنان كاظم الساهر، على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء قدر الإمكان، ويستمر على نفس النهج في حفل زفاف ابنه من شابة مغربية.

ويحتفل كاظم بزفاف ابنه، يوم غد الجمعة، بأحد فنادق مدينة الرباط، بحضور شخصيات وأسماء شهيرة من المغرب وخارجه.

ويعقد ابن كاظم الساهر الأصغر عمر، قرانه على فتاة مغربية تدعى نورا الخدش، وتعمل كطبيبة، وتنحدر من أصول أمازيغية وبالضبط من مدينة تافراوت.

ويشهد حفل الزفاف المزج بين طقوس العرس المغربي والعادات والتقاليد العراقية، إذ سيكون الزي العراقي حاضرا، ويعتزم ارتداءه الشباب في هذه المناسبة.

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ومن بين الفنانين الذي يحيون حفل زفاف ابن القيصر، نجمي الأغنية الشعبية، طاهور وبناني، كما يهدي كاظم الساهر ابنه أغنية خاصة في زفافه.

وتحضر الأغنية الأمازيغية في حفل الزفاف كذلك، إذ تشارك في إحيائه مجموعة “أودادن”.

هذا، وكان ابن الساهر قد أعلن خطوبته من شابة مغربية في شهر مارس الماضي.