اتفاق نهائي ينقل لاعب “أسود الأطلس” لبوردو الفرنسي

توصل فريق بوردو الفرنسي، الممارس في الدوري الفرنسي الممتاز، إلى اتفاق نهائي مع موناكو، من أجل ضم متوسط ميدان المنتخب المغربي لكرة القدم، يوسف أيت بناصر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية الشراء.

وحسب تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، فإن أيت بناصر، الذي قضى الموسم الماضي، رفقة فريق سانت إتيان، على سبيل الإعارة أيضا، سيتم إعلان انتقاله بشكل رسمي لفريقه الجديد، في الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر نفسها، أن الفريق الفرنسي، الذي يدربه باولو سوزا، سيكون ملزما بشراء عقد اللاعب، ودفع 4 ملايين يورو، في حال ما أتم اللاعب الموسم مع فريقه.

وخاض أيت بناصر، فترة إعارة الموسم الماضي رفقة سانت إتيان، تدحرجت بين السلب والإيجاب، كما أنه لم يفلح في نيل ثقة مدرب فريق “الإمارة”، البرتغالي ليوناردو جارديم.