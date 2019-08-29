- 1/3
- 2/3
- 3/3
احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أمس الأربعاء، بعيد زواجها الخامس، بشكل كرس إبعاد زوجها عن الأضواء.
وشاركت مريم فارس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام الاجتماعي أنستغرام، صورا لها بفستان زفاف ممسكة بباقة ورود.
وترى مريام فارس انطلاقا من تعليقها على إحدى الصور، أن الطريقة التي احتفلت بها ب 5 سنوات من الحب، مثيرة وغير اعتيادية.
مريم فارس ارتبطت سنة 2014، برجل الأعمال داني متري، ولم تكشف عن هويته حتى لقطات كليب “دقو الطبول”، ومن هناك لم يظهر معها، علما أن لديهما ابن يحمل اسم “جايدن”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجها ما يزال مختفيا.. مريام فارس تحتفل بالذكرى 5 لزواجها-صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.