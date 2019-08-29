زوجها ما يزال مختفيا.. مريام فارس تحتفل بالذكرى 5 لزواجها-صور

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أمس الأربعاء، بعيد زواجها الخامس، بشكل كرس إبعاد زوجها عن الأضواء.

وشاركت مريم فارس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام الاجتماعي أنستغرام، صورا لها بفستان زفاف ممسكة بباقة ورود.

وترى مريام فارس انطلاقا من تعليقها على إحدى الصور، أن الطريقة التي احتفلت بها ب 5 سنوات من الحب، مثيرة وغير اعتيادية.

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مريم فارس ارتبطت سنة 2014، برجل الأعمال داني متري، ولم تكشف عن هويته حتى لقطات كليب “دقو الطبول”، ومن هناك لم يظهر معها، علما أن لديهما ابن يحمل اسم “جايدن”.