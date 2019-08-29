بعد فاجعة تارودانت..الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول مرتقبة بهذه المناطق

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، اليوم الخميس، من الساعة الثانية عشرة زوالا حتى الساعة الحادية عشر مساء، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة والرشيدية وفجيج وميدلت وورزازات وتارودانت وطاطا وتنغير وزاكورة.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية معتدلة ستهم، خلال نفس الفترة، المرتفعات بأقاليم تزنيت وسيدي إفني واشتوكة أيت باها.

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وأبرز أن هذه الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرد ورياح عاصفية.

وسجلت المديرية أن زخات محليا قوية يمكن أن تهم غدا الجمعة مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، كما يحتمل أن تهم الأقاليم الجنوبية.

وأشارت إلى أن هذه الزخات الرعدية يمكن أن تشكل موضوع نشرة إنذارية جديدة.