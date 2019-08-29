الحشد: عملية نوعية تقضي على والي بغداد ومعاونه وستة من حمايته بالأنبار

تمكنت قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي، الخميس، من قتل "والي بغداد" بتنظيم "داعش" وأسر ستة من افراد حمايته، فيما فجر معاونه نفسه بعد اصابته وذلك من طريق عملية نوعية . وقال موقع الحشد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من اللواء 18 في الحشد الشعبي تمكنت خلال عملية نوعية من قتلِ الإرهابي المدعو(عبد السلام حمد حمود الملقب ابو نور) الذي يشغل منصب ما يسمى بوالي بغداد بتنظيم داعش الإرهابي وأسرِ ستةٍ من افرادِ حمايتِهِ واصابة معاونهِ قبل ان يفجر نفسه".



وأضاف، أنه "تم ارسالُ جثثِ القتلى إلى قيادةِ العملياتِ المشتركة, لفحصها وتأكيدِ هويات المقتولين وبعد التحقيق واعتراف الإرهابيين الأسرى تبين ان من بين القتلى ما يسمى بوالي بغداد".



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