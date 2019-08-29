نائب يدعو عبد المهدي لعدم الإسراع برفع الحواجز عن محيط بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعد الحلفي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عدم الإسراع برفع الحواجز عن محيط بغداد، معربا عن رفضه القاطع لهذا الاجراء، مؤكد بالقول "قرار عبد المهدي بإلغاء المحيط الأمني دعوة لعودة العمليات الإرهابية والتفجيرات للعاغصمة.
وأضاف، أن "القوات الأمنية وبمختلف صنوفها أسالت الدماء والكثير من الجهد والأموال من اجل حفظ الامن في العاصمة بغداد"، مبينا ان "بغداد لم تعرف الأمن والاستقرار الا بعد تحويطها بما يعرف بـ المحيط الأمني الذي أسهم بشكل فاعل وكبير دون دخول السيارات الملغمة والعبوات والاحزمة الناسفة اليها".
وتابع، "لم يعد هناك طرق فرعية أو مسالك ترابية تؤدي إلى العاصمة بغداد بل تم حصر المداخل فقط عن طريق السيطرات الرسمية والبوابات وبذلك تم إلقاء القبض على المطلوبين وإحباط العمليات الإرهابية"، رافضا "بشكل قاطع اية محاولة لالغاء المحيط الأمني".
وأشار الى أن "قرار القائد العام للقوات المسلحة بإلغاء المحيط الأمني والذي شارف على الانتهاء هي دعوة لعودة العمليات الإرهابية والتفجيرات في بغداد"، مشددا على ضرورة "تفعيل الجهد الاستخباري والفني بشكل اكبر ومسح المناطق من الخلايا النائمة واختيار الشخصيات الكفوءة والذي يمتلك الذهنية الأمنية بعيدا عن المحاصصة، للحفاظ على الاستقرار الأمني وعدم اعادتنا الى المربع الأول".
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