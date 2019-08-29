اهالي الاسكندرية يهددون بقطع طريق بابل كربلاء احتجاجا على نقل مدير بلديتهم

تظاهر العشرات من مواطني اهالي ناحية الاسكندرية شمالي بابل، الخميس، احتجاجا على نقل مدير بلدية الناحية، مهددين بقطع الطريق الرابط بين كربلاء بابل. وقال مراسل الخليج 365 في محافظة بابل، إن العشرات من اهالي ناحية الاسكندرية شمالي المحافظة تظاهروا، اليوم الخميس، احجاجا على نقل مدير بلدية الاسكندرية حيدر ثابت، مهددين بقطع الطريق الرابط بمحافظة بكربلاء.



ورأى المتظاهرون، بحسب هتافاتهم وشعاراتهم، أن ثابت من المدراء الناجحين والأكفاء في تقديم الخدمات لاهالي الناحية الا ان التقسيم الحزبي للمناصب هو من تسبب بتغيره.

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