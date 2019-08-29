قائد الشرطة الاتحادية الجديد يوعز بإيقاف التنقلات ويؤكد على تفعيل دور الانضباط

اوعز قائد الشرطة الاتحادية الجديد اللواء الركن جعفر البطاط، الخميس، بإيقاف التنقلات، مؤكدا على تفعيل دور الانضباط، فيما شدد على التعامل الحسن مع المواطنين في جميع السيطرات والمرابطات ضمن قاطع المسؤولية.
واضافت القيادة، ان "البطاط اكد خلال هذا المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالمقاتلين من النواحي كافة، ووجه شكره وتقديره الى جميع منتسبي قوات الشرطة الاتحادية"، داعياً الى "الاستمرار بمتابعة متطلبات عوائل الشهداء والجرحى الأبطال".
ونقلت القيادة عن البطاط تأكيده على "التدريب اليومي، والمحافظة على سمعة القيادة، والطموح نحو الأفضل، واتباع السياقات الصحيحة، والمساواة بين جميع المقاتلين، والعمل على جاهزية إكمال متطلبات استلام الملف الأمني، وإعداد الخطط الخاصة بهذا الموضوع".
ولفتت القيادة الى ان "اللواء البطاط شدد على التعامل الحسن مع المواطنين في جميع السيطرات والمرابطات ضمن قاطع المسؤولية مع تكثيف اللقاءات العشائرية ومع وجهاء المناطق".
وتابعت القيادة ان "البطاط أوعز بإيقاف التنقلات حالياَ، وإبداء المساعدة الممكنة لذوي الشهداء، وأكد على الانضباط العالي، وتفعيل دور الانضباط، والعمل على مبدأ الثواب والعقاب".
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