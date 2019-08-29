قائد الشرطة الاتحادية الجديد يوعز بإيقاف التنقلات ويؤكد على تفعيل دور الانضباط

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن " قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط عقد اليوم مؤتمراً موسعاً، ضم جميع القادة والآمرين، ومدراء الصنوف"، مبينة انه "وفي بداية المؤتمر تم قراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء كافة وشهداء الشرطة الاتحادية خاصة ورحب اللواء البطاط بالحاضرين الذين هنأوا بمناسبة تسنمه المنصب الجديد".واضافت القيادة، ان "البطاط اكد خلال هذا المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالمقاتلين من النواحي كافة، ووجه شكره وتقديره الى جميع منتسبي قوات الشرطة الاتحادية"، داعياً الى "الاستمرار بمتابعة متطلبات عوائل الشهداء والجرحى الأبطال".

ونقلت القيادة عن البطاط تأكيده على "التدريب اليومي، والمحافظة على سمعة القيادة، والطموح نحو الأفضل، واتباع السياقات الصحيحة، والمساواة بين جميع المقاتلين، والعمل على جاهزية إكمال متطلبات استلام الملف الأمني، وإعداد الخطط الخاصة بهذا الموضوع".



ولفتت القيادة الى ان "اللواء البطاط شدد على التعامل الحسن مع المواطنين في جميع السيطرات والمرابطات ضمن قاطع المسؤولية مع تكثيف اللقاءات العشائرية ومع وجهاء المناطق".

وتابعت القيادة ان "البطاط أوعز بإيقاف التنقلات حالياَ، وإبداء المساعدة الممكنة لذوي الشهداء، وأكد على الانضباط العالي، وتفعيل دور الانضباط، والعمل على مبدأ الثواب والعقاب".

