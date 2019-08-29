صالح وعلاوي يؤكدان على أهمية توحيد الرؤى والمواقف بين الأطراف العراقية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الخميس، على أهمية توحيد الرؤى والمواقف بين الأطراف العراقية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نسهة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى، اليوم رئيس المنبر العراقي إياد علاوي"، مبينا أن "اللقاء تطرق إلى الأزمات الإقليمية وأهمية اعتماد الحوار البناء والجاد لحل الإشكاليات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة".



وأضافت الرئاسة، أن "اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية في البلاد"، لافتا الى أن "الجانبين اكدا "على أهمية توحيد الرؤى والمواقف بين القوى والأطراف العراقية وتغليب المصلحة الوطنية بشأن القضايا العالقة باعتماد السياقات الدستورية".

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