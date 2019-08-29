بغداد واربيل تتفقان على الغاء رسم دخول كردستان

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، استحصال وزيرها ياسين الياسري الموافقة على إلغاء رسم دخول اقليم كردستان العراق. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الداخلية استحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني على إلغاء رسم دخول الإقليم والبالغ عشرة آلاف دينار عن كل شخص".



واضافت الوزارة، أن "ذلك خلال لقاء جمع الياسري بالبارزاني جرى خلاله بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل أثناء زيارة وزير الداخلية ووفد الوزارة إلى اربيل".

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