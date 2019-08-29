الجيش الإسرائيلي: إيران تكثف جهود منح حزب الله قدرات صواريخ دقيقة التوجيه

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إيران بتكثيف الجهود الرامية لإقامة منشآت للصواريخ دقيقة التوجيه لمليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان.

وقال جوناثان كونريكوس المتحدث باسم جيش الاحتلال، في إفادة للصحفيين: "ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى.. بصفة عامة".

وتابع: "هذا يعني.. الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركة في ذلك، والمزيد من المواقع".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تكثفت الاتصالات والاجتماعات اللبنانية على أكثر من مستوى، على خلفية حادثة الطائرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل مليشيا حزب الله، الأحد الماضي.

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وتركزت الجهود لعدم التصعيد، خاصة أن الجميع في لبنان بات يترقّب ردَّ مليشيا حزب الله الإرهابية، ما قد يؤدي إلى انفجار الوضع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.

كان الجيش اللبناني فتح النار باتجاه طائرة استطلاع مسيرة ثالثة فوق منطقة العديسة جنوب البلاد، بعد استهداف طائرتين من النوع نفسه خلال الساعات الماضية.

والثلاثاء 27 أغسطس/آب الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في صفوفه على الحدود اللبنانية.



بدوره، أكد الجيش اللبناني، الأحد الماضي، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر في تصريحات له، الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية إعلان حرب يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية بطائرات بدون طيار.