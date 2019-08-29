مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا

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وكالة أنباء الإماراتالخميس 2019/8/29 04:46 م بتوقيت أبوظبي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين - رويترز
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال.
ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن "113 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وسط قيود على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم".
وفي سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية واعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل.
واندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في بعض المناطق.
وقال جيش الاحتلال -في بيان له- إن جنوده اعتقلوا 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجيش الاحتلال.
من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في الخليل لمدة 24 ساعة بذريعة الأعياد اليهودية.
وقال رائد مسودة، مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل.
وأضاف أن المستوطنين نصبوا خياما في الساحات الخارجية للحرم.
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