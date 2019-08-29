باحث أمريكي: المليشيات الموالية لإيران ببغداد تهدد مستقبل العراق

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العين الإخبارية - علوي المنزلاويالخميس 2019/8/29 05:05 م بتوقيت أبوظبي
مليشيات الحشد الشعبي بالعراق - رويترز
حذر باحث أمريكي من أن المليشيات والشعبويين الموالين لإيران في بغداد يهددون مستقبل العراق، مؤكداً أن التاريخ أثبت أن سماح الحكومات للمليشيات بالتصرف بشكل مستقل على أراضيها سيؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة.
وقال مايكل روبن، الباحث المقيم في معهد "أمريكان إنتربرايز" والمسؤول السابق في البنتاجون، في مقال له نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، الخميس، إن الكثير من خبراء الأمن القومي في الولايات المتحدة والمطلعين على القضية العراقية يشعرون بالقلق من أن يؤدي القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع تخزين تابعة لمليشيا الحشد الشعبي في العراق إلى زيادة الشعبوية في البرلمان.
وأضاف روبن أن الضربة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى مطالبات برلمانية بخروج القوات الأمريكية التي لا تزال متمركزة في العراق، وتجاهل دورها في منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.
ويرى الباحث أن هناك نفاقا من جانب جماعات الضغط الموالية لإيران في بغداد عندما يتعلق الأمر بسيادة العراق.
وأشار إلى تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني يفيد بأن طهران استخدمت طائرات مسيرة من طراز "مهاجر-6" ضد أهداف داخل الأراضي العراقية.
وأضاف روبن أن البرلمانيين العراقيين الموالين لإيران تغاضوا بشكل كبير عن استخدام المليشيات المدعومة من طهران أراضي بلادهم لتنفيذ هجمات ضد المملكة العربية السعودية، واستهدافها للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد.
وأوضح أن نحو 30% من المليشيات العراقية تتحرك بتوجيهات خارجية.
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