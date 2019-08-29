أبرز منافسي الرئيس الأفغاني مستعد للانسحاب من الانتخابات

أعلن عبدالله عبدالله المنافس الأبرز للرئيس الأفغاني أشرف غني في الانتخابات المقررة الشهر المقبل استعداده للتخلي عن الترشح من أجل إحلال السلام.

وتأتي الانتخابات التي أُجِّلَت مرتين في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة وطالبان إبرام اتفاق تسحب بموجبه واشنطن قواتها من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان ووعد بالمشاركة في محادثات لتقاسم السلطة مع حكومة غني.

وأثارت التصريحات مزيدا من التساؤلات بشأن آفاق انتخابات توعدت حركة طالبان بعرقلتها.

ونددت طالبان بالانتخابات ووصفتها بأنها صورية وتوعدت بمهاجمة التجمعات الانتخابية.

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ويصر غني على المضي قدما في إجراء الانتخابات التي يبدو الأقرب للفوز بها.

وقال عبدالله عبدالله في تجمع انتخابي، الأربعاء، إنه "سينسحب من السباق إذا كان هذا سيساعد في إحلال السلام".

وقال، بحسب ما أورد مكتبه: "فريقي مستعد للخروج من الانتخابات من أجل السلام".

وتريد طالبان إلغاء الانتخابات كشرط من أجل إجراء حوار أفغاني-أفغاني بعد أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ووقف إطلاق النار.

وعبدالله الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية كان هو المنافس الرئيسي لغني في آخر انتخابات أجريت عام 2014.