ميركل تؤكد هدف حل الدولتين في الشرق الأوسط

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحقيق هدف التوصل لحل سياسي للنزاع في الشرق الأوسط.

وقالت ميركل اليوم الخميس قبل مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الألمانية برلين إن هذا الحل يجب أن يؤدي إلى أن يتسنى للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش في سلام وأمن.

وأكدت ميركل أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حل الدولتين المتفق عليه بين أطراف النزاع، "حتى وإن تبين أن هذا الهدف تزداد صعوبة تحقيقه دائما".

وأضافت المستشارة الألمانية أن الفلسطينيين لديهم الحق في حياة جيدة اجتماعيا واقتصاديا، لافتة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك أفق مستقبلية للتنمية الاقتصادية من أجل تحقيق ذلك.

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا كانت أكبر مانح ثنائي في الأراضي الفلسطينية بإجمالي 110 ملايين يورو خلال العام الماضي.

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وأكدت المستشارة أن الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل التوصل لحل الدولتين، "حتى وإن كنا نعرف أنها عملية طويلة وصعبة".

وقال عباس إن هناك استعدادا للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل لحل الدولتين في الحدود الخاصة بعام 1967، وأكد أن الفلسطينيين يشيدون بجهود ميركل في تحقيق تعاون متعدد الأطراف بعيدا عن حلول أحادية الجانب، من أجل توفير الاستقرار والسلام في العالم.

وأعرب عباس عن أسفه أن الحكومة الأمريكية غير متعاونة في تحقيق السلام والأمن بالمنطقة من خلال استبعاد موضوعات من المفاوضات مثل وضعية القدس واللاجئين والحدود وبناء المستوطنات.

وقال عباس: "لهذا السبب نطلب أن تتم مفاوضات تحت إشراف دولي"، في إطار لجنة رباعية للشرق الأوسط تضم دولا أوروبية وعربية ترافق المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.