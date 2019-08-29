انت الان تتابع جوزيبي كونتي يقبل تكليف الرئيس الإيطالي بتشكيل حكومة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

طلب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس (29 أغسطس آب) من جوزيبي كونتي أن يرأس ائتلافا من حركة (5-نجوم) والحزب الديمقراطي المعارض، في تحرك قد يمثل نقطة تحول في علاقات إيطاليا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.

وحصل كونتي على تفويض جديد بتشكيل حكومة بعد نحو أسبوع فقط من استقالته في أعقاب قرار حزب الرابطة اليميني المتطرف الانسحاب من ائتلافه مع (5-نجوم).

ويبدو أن الخطوة التي أقدم عليها ماتيو سالفيني، زعيم الرابطة الذي كان يريد إجراء انتخابات مبكرة للاستفادة من نجاح حزبه في الانتخابات الأوروبية، قد أتت بنتائج عكسية إذ تخلت حركة (5-نجوم) والحزب الديمقراطي عن رفضهما تشكيل حكومة بقيادة كونتي.

وقال كونتي بعد مغادرة القصر الرئاسي "اليوم سأبدأ المشاورات مع جميع الكتل البرلمانية وبعد هذه المشاورات سأضع برنامجا مع القوى السياسية التي أبدت دعمها لهذه العملية السياسية الجديدة".

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وأضاف الأكاديمي الذي ليس لديه انتماءات سياسية لكنه يعد مقربا لحركة (5-نجوم) أن العمل على موازنة 2020 يمثل أولوية بالنسبة له.

وأدى احتمال تشكيل إدارة جديدة بقيادة كونتي إلى انتعاش الأسواق التي تراهن على حكومة تتمتع بالحصافة المالية وتتجنب المواجهة مع أوروبا.

غير أن اتفاق التحالف لم يصبح نهائيا ولا يزال يتعين على التحالف المقبل أن يتفق على برنامج سياسي مشترك وفريق الوزراء.