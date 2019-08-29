الان تتابع الناقلة الإيرانية أدريان داريا تغير مسارها بعيدا عن الساحل التركي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أظهرت بيانات رفنيتيف، لتتبع حركة السفن، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، التي كانت محل نزاع بين واشنطن وطهران، غيرت مسارها بعيدا عن الساحل التركي.
وأفرجت السلطات في جبل طارق عن الناقلة، التي كانت تسمى جريس 1، في منتصف أغسطس، بعد نزاع استمر خمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول تركي لـ”رويترز”، في وقت سابق اليوم، إن الناقلة الإيرانية لم تدخل المياه التركية.
وأظهرت بيانات التتبع، أن الناقلة موجودة حاليا بين ساحلي تركيا وقبرص وتتجه غربا.
ويوم الاثنين نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن متحدث باسم الحكومة قوله إن طهران باعت النفط الذي تحمله الناقلة وإن مالكها سيقرر وجهتها التالية، ولم يحدد المتحدث هوية المشتري.
وبعد أن أفرجت جبل طارق عن الناقلة يوم 18 أغسطس، قالت الولايات المتحدة إنها ستفعل ما بوسعها لمنع الناقلة من تسليم النفط إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات الأمريكية.
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