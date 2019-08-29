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منظمة التعاون الإسلامي تنعى وفاة أول رئيس غامبي

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع منظمة التعاون الإسلامي تنعى وفاة أول رئيس غامبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ الأسى لوفاة أول رئيس لجمهورية غامبيا، داوودا كيرابا جاوارا – رحمه الله -، أمس الأول.

وأشاد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالأب المؤسس لغامبيا، الذي كرس حياته خدمةً لبلاده ولإفريقيا.

وأعرب “العثيمين”، عن صادق مواساته وخالص تعازيه لأسرة المتوفى، ولحكومة غامبيا وشعبها.

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