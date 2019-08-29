رئيس وزراء باكستان يطالب المواطنين بالخروج للشوارع تضامنًا مع كشمير

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، جميع مواطني البلاد بالخروج إلى الشوارع غدًا، للإعراب عن تضامنهم مع شعب كشمير.

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وقال خان - عبر موقع (تويتر) اليوم الخميس-: "إنه يريد المواطنين أن يخرجوا غدًا لمدة نصف ساعة بدءًا من الساعة 12 ظهرًا؛ لإظهار تضامنهم مع مواطني كشمير وإيصال رسالة واضحة مفادها أن باكستان بأكملها تقف معهم ضد القمع والحظر والعنف الهندي ضد المدنيين في كشمير".

وكان خان قد أوضح - في خطاب تلفزيوني - أنه سيتم تنظيم أحداث أسبوعية للتعبير عن التضامن مع كشمير، وذلك حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية.