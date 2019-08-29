رويترز تؤكد ابتعاد السفينة الإيرانية المفرج عنها عن الساحل التركي

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الخميس 29 أغسطس 2019

الناقلة الأإيرانية أدريان داريا

كتب متابعات_الخليج 365

أِشارت وكالة أنباء رويترز، اليوم الخميس، إلى أن الناقلة الإيرانية المفرج عنها مؤخرا من سلطات جبل طارق، عدلت وجهتها وابتعدت عن الساحل التركي بعد أنباء عن قرار دخولها ميناء في تركيا.

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وأوضحت "رويترز"، أن بيانات تتبع حركة السفن كشفت أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا، غيرت مسارها وابتعدت عن الساحل التركي.

جدير بالذكر أن مصدر ملاحي بميناء مرسين التركي، أفاد بأن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق تدخل المياه الإقليمية التركية وتتجه نحو الميناء.

وأعلن "علي ربيعي" الناطق باسم الحكومة الإيرانية، في وقت سابق، وحسبما نقلت عنه وكالة "فارس"، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق.

وكانت الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1"، المعروفة سابقا بـ"غريس 1"، والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، أعلنت أخيرا أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".