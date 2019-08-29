رسمياً.. الاتفاق على تأجيل إعلان الحكومة السودانية

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الخميس 29 أغسطس 2019

عبد الله حمدوك

كتب الخليج 365 - وكالات

اتفق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، مع قوى الحرية والتغيير، على إرجاء إعلان تشكيل الحكومة، الذي كان مقررًا أمس الأربعاء، وأن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية اليوم الخميس، حسب نص الوثيقة الدستورية الموقعة مطلع أغسطس/ آب الحالي.



وقال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن رئيس الوزراء اتفق مع قوى الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية، والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.

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وأبلغت مصادر ”إرم نيوز“، الخميس، أن رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إرجاء إعلان الحكومة لمدة 48 ساعة.

واعترض المكون العسكري في المجلس السيادي السوداني، على إعلان الحكومة دون استشارته، فيما ترفض قوى الحرية والتغيير الاعتراض وتراه أمرًا لا يتصل بنص الوثيقة الدستورية قبل تسليم المرشحين لرئيس الوزراء.

ولم تتضمن الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير- قائدة الاحتجاجات الشعبية في 4 أغسطس/ آب الحالي، التشاور مع المكون العسكري لإعلان أسماء الوزراء.

ونص الفصل الخامس بالوثيقة والخاص بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي، على أن ”يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز الـ 20 من كفاءات مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة“.