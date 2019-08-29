العراق يرد على وزير خارجية البحرين بشأن الحشد الشعبي‎

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

رفضت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، تصريحات لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، الذي اعتبر في تغريدة بداية الأسبوع الحالي، أن الضربات التي تطال قوات الحشد الشعبي في العراق ”دفاع عن النفس“.



ونشر بن أحمد على صفحته في ”تويتر“ تغريدة، قال فيها: إن ”إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق، وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم“.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إنها ”ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربية، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس“.

وطالت انفجارات غامضة مخازن ومقار تابعة لقوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل غالبيتها شيعية وبعضها موالٍ لإيران، كان آخرها ”غارات بطائرتين مسيرتين إسرائيليتين“ في غرب العراق، أسفرت عن مقتل قيادي، بحسب بيان لتلك الفصائل.

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وحمل الحشد في وقت سابق الولايات المتحدة مسؤولية تلك الانفجارات.

وكتب وزير خارجية البحرين، في تغريدته ”فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس“.

وفي هذا السياق، اعتبرت الخارجية في بيانها، أن ”الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها بيانًا رسميًا عراقيًا، تغريدة لوزير الخارجية البحريني يصوّب فيها أيضًا على إيران باعتبارها العدو في المنطقة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، طالبت وزارة الخارجية العراقية، دولة البحرين بتقديم اعتذار رسمي عن تغريدة وصفتها بـ“النابية“ لوزير خارجيتها استهدف فيها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تعرضت سفارة البحرين في بغداد إلى اعتداء، بحسب المنامة، من قبل محتجين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.