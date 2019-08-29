مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد بناء 4 مدارس في لحج وينفذ دورات تدريبية للمعلمين وأولياء الأمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لحج

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع إعادة بناء 4 مدارس مدمرة بمحافظة لحج، والتي يجري العمل على استكمال إعادة بنائها بتمويل من المركز وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.

واطلع فريق المركز على الدورات التدريبية التي تُنفذ ضمن المشروع، والتي تهدف لبناء قدرات الطاقم التعليمي وأولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء.