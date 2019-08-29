شكرا لقرائتكم وول ستريت جورنال: طرح أرامكو في سوق السعودية هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المرحلة الأولى من طرح شركة أرامكو السعودية ستكون هذا العام في "تداول" السعودية. وأضافت الصحيفة أن شركة أرامكو تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين. Advertisements وذكرت الصحيفة أن أرامكو تميل لطرح أسهمها عالميا في طوكيو. وفي سياق متصل قالت مصادر في شركة أرامكو لقناة "العربية" إن مكان وموعد الطرح يعتمدان على ظروف السوق وقرار المالك. وأشارت إلى أنها تواصل العمل مع مالكها لاستكمال الاستعداد للطرح.

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