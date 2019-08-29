إجتماع عاجل لوزير الري وجميع الأجهزة المعنية .. مصر تستعد للفيضان والسيول

الموجز

أفادت أجهزة وزارة الموارد المائية والري عقب اجتماعًا عاجلًا للجنة تنظيم إيراد النهر بحضور الوزير وجميع الجهات التنفيذية للوزارة؛ لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان ، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجاري المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.

واستعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان والتي لا تعد مؤشر عن إيراد النهر، وأن الوارد حتى الآن من المياه أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي وأن حالة المطر حتى الآن حول المتوسط.

وأشار الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إلى إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والاسكندرية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة (الطابية- القلعة- الخيري- تروجة- إدكو).

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وأكد أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة أرز، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة؛ لضمان الحد من المخالفات والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع أجهزة الوزارة مستمرة في المتابعة على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.

ووجه الوزير، بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأمطار والمناسيب في المنابع ومنطقة البحيرات، ووضع سيناريوهات بالفيضانات المحتملة وتحديد الإجراءات التي تتبع مع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة، ويتم من خلال المتابعات اليومية تحديث للتوقعات وتحديد السيناريو الأقرب للواقع بحيث يجري الحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

وأكد الحفاظ على المنشآت في نفس الوقت وتعظيم الاستفادة من إيراد النهر وعقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر بصورة دوريه متقاربه خلال الفترة القادمة.