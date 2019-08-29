القاضية نصار أوقفت شخصين بجرم تبييض الاموال

أصدرت قاضي التحقيق الاول في ​الشمال​ سمرندا نصار مذكرتي توقيف وجاهيتين في حق (ج.ع) و (أ.ح) لإقدامهما على تهريب 360 صندوق موز عبر الحدود السورية وذلك سندا الى مواد قانون مكافحة تبييض الأموال.



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