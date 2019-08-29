وديع الخازن ابرق الى الفاتيكان معزيا بسلفستريني

ابرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الى امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ووزير خارجيتها المونسنيور بول ريتشارد غلاغير، معزيا برحيل "المثلث الرحمة الكاردينال اكيللي سيلفستريني الذي كان له باعا طويلا في السعي لتوحيد الصف المسيحي في لبنان ابان الحرب الاهلية المشؤومة، وتوطيد العلاقة بين اللبنانيين مسيحيين ومسلمين".
وقال: "باسمي وباسم اعضاء المجلس العام الماروني والجمعيات التابعة له نتقدم منكم بأحر التعازي لرحيل الكاردينال المثلث الرحمة سيلفستريني، ونطلب من الرب ان يتقبله بوافر رحمته بين جوقة القديسين ويعزي قلوبكم ويؤهلنا جميعا لرفع نشيد المجيد والتسبيح للثالوث الاقدس في كل حين".
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