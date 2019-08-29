طلاب من لبنان وسوريا وأفغانستان حصلوا على منح دراسية كاملة من الجامعة الأميركية

أعلنت "​الجامعة الأميركية في بيروت​ - AUB"، أنّ "واحدًا وعشرين من ​طلاب المدارس​ المتميزين من ​لبنان​ وسوريا، وستة عشر من ​أفغانستان​، قرّروا الانضمام إلى صفوف الأفضل والألمع في "الجامعة الأميركية في بيروت- AUB"، لتلقّي تعليمهم الجامعي المجاني فيها".

وأوضحت في بيان، أنّ "على الرغم من أنّ الطلاب الّذين يستفيدون من هذه المنحة يتمّ اختيارهم بدقّة بناءً على أدائهم الأكاديمي المتميز بشكل استثنائي، وليس بسبب أيّ حاجة ماليّة، فإنّ الأغلبيّة تأتي من المدارس الحكوميّة والمجتمعات المحرومة"، مبيّنةً أنّ "ستة عشر من هؤلاء الطلاب الّذين نالوا منحًا دراسيّة كاملة في "الجامعة الأميركية في بيروت"، سينضمّون إلى الجامعة في إطار برنامج منح الاستحقاق لطلاب البكالوريا اللبنانية. وهؤلاء الطلاب هم من بين أفضل ثلاثين طالبًا في جميع أنحاء لبنان، والذين حصلوا على أعلى خمس درجات في كلّ أقسام البكالوريا اللبنانية (الصف النهائي) -الاقتصاد والاجتماع، وعلوم الحياة، والعلوم العامة، والآداب والإنسانيات".

ولفت رئيس الجامعة الدكتور ​فضلو خوري​، إلى أنّه "لشرف وفرح لـ"الجامعة الأميركية في بيروت" أن ترحّب بهذا الكادر من الطلاب المتفوقين. نحن ملتزمون تمامًا هؤلاء الطلاب الجديرين، كما نحن دائمًا مع جميع طلابنا"، مركّزًا على أنّ "طلابنا في "الجامعة الأميركية" ليسوا فقط أفضل وألمع طلاب المنطقة، ولكن وبالقدر نفسه من الأهميّة، هم يمثّلون أفضل أمل لغد أحسن، لشعوب لبنان والمنطقة والعالم".