النشرة: مجلس الوزراء أنهى البحث في جدول الأعمال وبدأ بنقاش الموضوع السياسي 

افادت مراسلة "​الخليج 365​" بأن "​مجلس الوزراء​ المنعقد في ​بيت الدين​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أنهى البحث بجدول الأعمال وبدأ بنقاش الموضوع السياسي"، مشيرة الى ان "المجلس لم يتطرق إلى ملف ​التعيينات​ والارجح أن لا يتم طرحه من خارج جدول الأعمال".

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