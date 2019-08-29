قطع السير على أوتوستراد الرميلة- صيدا وتحويله باتجاه الطريق البحرية بسبب تسرب مادة البنزين

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"قطع السير على أوتوستراد ​الرميلة​- صيدا وتحويله باتجاه ​الطريق البحرية​، بسبب تسرّب مادّة ​البنزين​ والعمل جار على المعالجة". وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في صيدا أنّ "سائق صهريج محروقات فَقد السيطرة عليه، ممّا أدى إلى انحرافه عن مساره واصطدامه بحائط في منطقة الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي"، لافتًا إلى أنّ "عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لـ"مؤسسة معروف سعد" وعناصر ​الدفاع المدني​ قد حضروا إلى المكان وعملوا على إسعاف السائق ونقله إلى المستشفى".

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