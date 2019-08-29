امن الدولة اوقفت سوريا في صيدا لتحرشه بابنته لسنوات

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في مدينة صيدا السوري (ك.س) لإقدامه على التحرش جنسيا بإبنته (ف.ك) على مدى عدة سنوات واعترافه بذلك بعد مواجهته بدلائل موثقة بالفيديو.
وبناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب، تم تسليم الموقوف لمكتب حماية الآداب في قوى الامن الداخلي.
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