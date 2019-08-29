امن الدولة اوقفت سوريا في صيدا لتحرشه بابنته لسنوات

أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في ​مدينة صيدا​ السوري (ك.س) لإقدامه على التحرش جنسيا بإبنته (ف.ك) على مدى عدة سنوات واعترافه بذلك بعد مواجهته بدلائل موثقة بالفيديو.

وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​الجنوب​، تم تسليم الموقوف ل​مكتب حماية الآداب​ في ​قوى الامن الداخلي​.