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امن الدولة اوقفت سوريا في صيدا لتحرشه بابنته لسنوات

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أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في ​مدينة صيدا​ السوري (ك.س) لإقدامه على جنسيا بإبنته (ف.ك) على مدى عدة سنوات واعترافه بذلك بعد مواجهته بدلائل موثقة بالفيديو.

وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​الجنوب​، تم تسليم الموقوف ل​مكتب حماية الآداب​ في ​قوى الامن الداخلي​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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