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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،بناءًعلى إشارة القضاء المختص،صورة الطفلَين المفقودَين محمد خير عبدالواحد العمر من مواليد عام 2005، سوري الجنسية وخالد صلاح الدين اللوز من مواليد عام 2006، سوري الجنسية اللذين غادرا بتاريخ 28/8/2019 أحد مسابح بلدة العماير-وادي خالد إلى جهة مجهولة، ولم يعُودا حتى تاريخه".
وفي بيان لها، طلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بمخفر وادي خالد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 870043/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن عممت صورة قاصرَين خرجا من أحد المسابح بواحي خالد ولم يعودا ختى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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