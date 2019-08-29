قوى الامن عممت صورة قاصرَين خرجا من أحد المسابح بواحي خالد ولم يعودا ختى الآن

عممت المديرية العامة ل​قوى الأمن​ الداخلي،بناءًعلى إشارة ​القضاء​ المختص،صورة الطفلَين المفقودَين ​محمد خير​ عبدالواحد العمر من مواليد عام 2005، سوري الجنسية وخالد ​صلاح الدين​ اللوز من مواليد عام 2006، سوري الجنسية اللذين غادرا بتاريخ 28/8/2019 أحد مسابح بلدة العماير-​وادي خالد​ إلى جهة مجهولة، ولم يعُودا حتى تاريخه".

وفي بيان لها، طلبت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ من المواطنين الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بمخفر وادي خالد في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 870043/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.