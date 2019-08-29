استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية النائب السابق الحاج ​حسن حب الله​ وفد قيادة فصائل قوى التحالف الفلسطينية في ​لبنان​ بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمود وقد جرى البحث حول الاعتداءات الصهيونية على ​الضاحية الجنوبية​. وأكد المتحدث باسم الوفد أبو حسن غازي "أننا كفصائل في قوى التحالف الفلسطيني ندين العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية ونعلن تضامننا ووقوفنا الكامل إلى جانب ​المقاومة​ الإسلامية وبتصرف قيادة المقاومة والأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن حب الله استقبل وفدا قياديا من قوى التحالف الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.