البعريني دعا لإنجاح ودعم الخطة النهائية لادارة النفايات الصلبة في جرد القيطع

اقام اتحاد بلديات ​جرد القيطع​ بالتعاون مع ​الاتحاد الاوروبي​، لقاء في بلدة حرار، لمناقشة الخطة النهائية لمشروع "ادارة و​معالجة النفايات​ الصلبة في جرد القيطع"، ليصار إلى عرضها على الوزارات المعنية ليتم تبنيها من قبل الاتحاد الاوروبي.

وأكد عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​وليد البعريني​ دعمه ووضع كل إمكانياته "لإنجاح هذا المشروع والتعاون مع الجهات المختصة من وزارات وجهات محلية ودولية لدعمه كونه الفريد من نوعه على المستوى المحلي والوطني".

ثم كانت مداخلات لممثلي اللجان المحلية التي عملت على الخطة، عرضت فيها مراحل تنفيذها.

وختاما، جرت مناقشات حول الخطة أشرف عليها ممثل منظمة "COOPI" فادي عبيد، وكان عرض لمهام الوحدة التقنية في المشروع.