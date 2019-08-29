النشرة: أول منافسي حزب الله في انتخابات صور الفرعية يتجه للإنسحاب

علِمت "​الخليج 365​" أن المحامي توفيق عسيران، الذي أعلن نيته الترشح إلى ​الإنتخابات النيابية​ الفرعية في صور ضدّ مرشح "​حزب الله​" الشيخ ​حسن عز الدين​، يتجه للإعلان عن إنسحابه من المعركة بعدما كان قد بدأ لقاءاته الإنتخابية واطلق عمل ماكينته الاعلامية.

وفي هذا السياق أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن حادثة الطائرة المسيرة في الضاحية خلطت كل الاوراق، لافتة النظر الى أن عسيران وبالرغم من معارضته "حزب الله" في بعض الأمور الداخلية وخاصة في ملف ​مكافحة الفساد​، لا يريد ان يظهر في هذه المرحلة كشخص معاد للمقاومة وحزب الله لذلك فضّل الانسحاب في هذه المرحلة الحساسة التي تواجه فيها ​المقاومة​ "إسرائيل".

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