أعلن وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء أنه "تم عرض خطّة الأمن السيبراني على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونعلن انطلاقها لحماية الحكومة والوزارات والاتصالات حيث وضعت موضع التنفيذ".
ولفت الجراح الى ان "التعيينات القضائية لم تطرح في جلسة اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح بعد جلسة الحكومة: نعلن انطلاق خطة الأمن السيبراني بعد عرضها على رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.