الجراح بعد جلسة الحكومة: نعلن انطلاق خطة الأمن السيبراني بعد عرضها على رئيس الجمهورية

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ أنه "تم عرض خطّة ​الأمن​ السيبراني على رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ونعلن انطلاقها لحماية ​الحكومة​ والوزارات و​الاتصالات​ حيث وضعت موضع التنفيذ".



ولفت الجراح الى ان "​التعيينات القضائية​ لم تطرح في جلسة اليوم".

