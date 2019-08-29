افادت معلومات لقناة الـmtv عن "عمليات دهم وتوقيفات في الضّاحية من قبل عناصر لـ"حزب الله" على خلفيّة إعتداء الطائرتين".
بدورها، أكدت معلومات لقناة "الجديد" أن "ما يجري في الضاحية الجنوبية اجراءات أمنية مشددة مرتبطة بذكرى عاشوراء ولا توقيفات ولا علاقة لها بالاعتداء الاسرائيلي الأخير".
كانت هذه تفاصيل خبر mtv: عناصر حزب الله نفذوا عمليات دهم وتوقيفات بالضاحية على خلفيّة إعتداء الطائرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.