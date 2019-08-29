mtv: عناصر حزب الله نفذوا عمليات دهم وتوقيفات بالضاحية على خلفيّة إعتداء الطائرتين

افادت معلومات لقناة الـmtv عن "​عمليات دهم​ و​توقيفات​ في الضّاحية من قبل عناصر لـ"حزب الله" على خلفيّة إعتداء الطائرتين".

بدورها، أكدت معلومات لقناة "الجديد" أن "ما يجري في الضاحية الجنوبية اجراءات أمنية مشددة مرتبطة بذكرى عاشوراء ولا توقيفات ولا علاقة لها بالاعتداء الاسرائيلي الأخير".