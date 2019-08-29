أفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ التي كانت منعقدة في ​قصر بيت الدين​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، والتي كان على جدول أعمالها 40 بندا، مشيرة الى أن لا تعيينات أقرت بجلسة اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء من دون طرح ملف التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.