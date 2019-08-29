مصادر للنشرة: الرئيس عون استأنف جلسة الحكومة لنقاش بند الأمن السيبراني بعد إعتراض الحريري

أشارت مصادر مطلعة لـ"النشرة" إلى أن "موضوع ​التعيينات​ لم يطرح في جلسة ​مجلس الوزراء​ ولكن "​القوات اللبنانية​" طلبت الاطلاع على الاسماء حتى لا يحدث اعتراضات كما في المرة السابقة وأن التعيينات يجب أن تكون ضمن جدول الأعمال وليس أن تتم بصفقة تحت الطاولة"، لافتة إلى أنه "في ملف الأمن السيبراني طلب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ التطرق الى الموضوع وعندما رفع ​الرئيس ميشال عون​ الجلسة قبل بحث البند انتفض الحريري لأهمية الملف فعاد الرئيس عون واستأنف الجلسة وجرى عرض الموضوع".

وأوضحت المصادر أن "وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ عرض ملف تنظيف مجاري الانهر وتلزيم الطرق مؤكدا أنه يجب استدراج عروض او مناقصة"، مبينة أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ اعتبر أنه لا يمكن الذهاب إلى مناقصات قبل الشتاء ولكن مجلس الوزراء اتجه الى طريقة استدراج العروض".

وكشفت المصادر أن "مجلس الوزراء تطرق من خارج الجدول الى موضوع الاخوين فتوش"، وجزمت المصادر أن "الرئيس عون أكد أن لديه تقريرا من التفتيش المركزي يشير إلى أن الاخوين فتوش لم يدفعا الضرائب المتوجبة".