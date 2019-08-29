خارجية المغرب نفى استيراد سفارته بباكستان لـ26 طنا معفاة من الضريبة

نفت ​وزارة الخارجية المغربية​ "استيراد سفارة المغرب ب​باكستان​ لـ26 طنا معفاة من الضريبة"، مشيرةً إلى أن "أي عملية لاستيراد مواد معفاة من الضريبة تتطلب حسب القواعد المعمول بها، الحصول على إذن من مديرية البروتكول بوزارة الشؤون الخارجية بالبلد المضيف، وأي طلب في هذا الاتجاه يتعين أن يتضمن قائمة بمحتوى الشحنة، ومصدرها وميناء انطلاقها".

وأكدت أن "السفارة المغربية لم تقدم أي طلب للاستيراد، ناهيك عن شحنة من 26 طنا"، لافتةً إلى أن "السفارة المغربية اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط ​الضوء​ على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات"، معتبرةً أن "المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أكد أنه لم يتوصل من سفارة المملكة بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة، وأن الأمر قد يتعلق، دون شك، بعملية غش".