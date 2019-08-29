نفت وزارة الخارجية المغربية "استيراد سفارة المغرب بباكستان لـ26 طنا معفاة من الضريبة"، مشيرةً إلى أن "أي عملية لاستيراد مواد معفاة من الضريبة تتطلب حسب القواعد المعمول بها، الحصول على إذن من مديرية البروتكول بوزارة الشؤون الخارجية بالبلد المضيف، وأي طلب في هذا الاتجاه يتعين أن يتضمن قائمة بمحتوى الشحنة، ومصدرها وميناء انطلاقها".
وأكدت أن "السفارة المغربية لم تقدم أي طلب للاستيراد، ناهيك عن شحنة من 26 طنا"، لافتةً إلى أن "السفارة المغربية اتصلت رسميا بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وقطع الطريق أمام أي ادعاءات"، معتبرةً أن "المدير العام للبروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، أكد أنه لم يتوصل من سفارة المملكة بأي طلب لاستيراد هذه الشحنة، وأن الأمر قد يتعلق، دون شك، بعملية غش".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية المغرب نفى استيراد سفارته بباكستان لـ26 طنا معفاة من الضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.