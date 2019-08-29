أدرعي: ننشر صورة الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان

نشر المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، عبر وسائل التواصل صورة لـ"الشخصيات المسؤولة عن مشروع ​الصواريخ​ الدقيقة في ​لبنان​"، مشيرا الى أنه " مشروع إيراني يهدد أركان ​الدولة اللبنانية​ ويدار بسرية تامة من قبل ​حزب الله​".

ولفت أدرعي الى "أننا سنكشف اليوم ​تفاصيل​ مهمة عن المشروع الذي قد يهدد الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان".

وقد أرفق التصريح بالصورة التالية:

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وأشار الى أنه "بين السنوات 2013-2015 وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا بدأت إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى "حزب الله" في لبنان عبر الأراضي السورية وتم احباط معظم هذه المحاولات في ضربات تم اسنادها الى إسرائيل حيث لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ"، معتبرا أنه "نظرًا لإخفاقات إيران و حزب الله بهذا المجال قررت ايران في العام 2016 احداث تغيير جوهري في طرق عملها- عدم نقل صواريخ كاملة وانما الانتقال الى تحويل صواريخ قائمة الى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية وذلك من خلال نقل مواد تدقيق من ايران بالإضافة الى صواريخ من سوريا".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة تسعى ايران و حزب الله لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة لإنشاء مواقع انتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق".

وكشف ادرعي أن "العميد محمد حسين زادة حجازي- قائد فيلق لبنان في قوة القدس الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. يعتبر ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الذي يعمل مباشرة تحت قائد فيلق القدس قاسم سليماني. كجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في لبنان، والعقيد مجيد نواب المسؤول التكنولوجي للمشروع والذي يعمل تحت توجيهات سليماني ويعتبر مهندساً خبيرًا في مجال صواريخ أرض أرض ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع ويتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان".

ولفت ادرعي الى ان " فؤاد شكر وهو من كبار قادة حزب الله والذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم ويعتبر مستشارًا كبيرًا للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله-مجلس الجهاد ويندرج في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأميركية".