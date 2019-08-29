عمران خان يدعو الباكستانيين لوقفة تضامنية مع الكشميريين الجمعة

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الشعب الباكستاني إلى "وقفة تضامنية الجمعة، مع الكشميريين في الجزء الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "خطة تغيير التركيبة السكانية لجامو وكشمير، تعد جريمة حرب".
ولفت إلى أن "قتل وإصابة المدنيين الكشميريين، بمن فيهم النساء والأطفال، يوميا، جزء من أجندة أعمال التطهير العرقي لحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وضمها غير القانوني لجامو وكشمير"، مشيراً إلى أن "خطة إحداث تغيير ديموغرافي لجامو وكشمير، جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".
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