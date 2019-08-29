عمران خان يدعو الباكستانيين لوقفة تضامنية مع الكشميريين الجمعة

دعا رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، الشعب الباكستاني إلى "وقفة تضامنية الجمعة، مع ال​كشمير​يين في الجزء الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "خطة تغيير التركيبة السكانية لجامو وكشمير، تعد جريمة حرب".

ولفت إلى أن "قتل وإصابة المدنيين الكشميريين، بمن فيهم النساء و​الأطفال​، يوميا، جزء من أجندة أعمال التطهير العرقي ل​حكومة​ رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​، وضمها غير القانوني لجامو وكشمير"، مشيراً إلى أن "خطة إحداث تغيير ديموغرافي لجامو وكشمير، جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".