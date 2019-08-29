أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​، أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ كان لديه تحفظات حيال العمليّة البحريّة الأميركيّة لمواكبة السفن في ​مضيق هرمز​"، لافتةً إلى أنّ "بعض الدول كانت ترغب في نشر وسائط أوروبية في تلك المنطقة لتأمين حضور ردعي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع الفرنسية: الاتحاد الأوروبي متحفظ على العملية الأميركية في هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.